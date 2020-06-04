شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توضح خطوات خدمة طلب موعد إلكترونيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت النيابة العامة اليوم الخميس خطوات خدمة طلب موعد إلكترونياً للعموم من مواطنين ومقيمين للحد من الإصابة بفيروس كشفت النيابة العامة اليوم الخميس خطوات خدمة طلب موعد إلكترونياً للعموم من مواطنين ومقيمين للحد من الإصابة بفيروس كورونا وأكدت النيابة العامة أنه يمكن تحديد موعد لزيارة النيابةالعامة أو أحد فروعها ودوائرها إلكترونياً عبر إتباع الخطوات التالية : 1- الدخول لموقع النيابة العامة الإلكتروني . Advertisements 2- الضغط على أيقونة طلب زيارة وإكمال إجراءات التحقق. 3- استقبال رسالة استلام الطلب . 4- معالجة الطلب من قبل المختصين . 5- ورود رسالة تأكيد الموعد .

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