بالفيديو.. هيئة تقويم التعليم: 3 خطوات لأداء الاختبار التحصيلي

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في فيديو توعوي لها، خطوات أداء الاختبار التحصيلي للطلبة، تشمل مراحل التجهيز وما قبل الاختبار وأثناء الاختبار.

وأشار المقطع التوعوي، إلى أن هناك 3 مراحل للاستعداد لبدء الاختبار، هي:

أولًا: مرحلة التجهيز للاختبار:

يجب على كل متقدم ومتقدمة تهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبار بدءًا من اختيار غرفة هادئة بإضاءة مناسبة، ووضع الحاسب على طاولة ثابتة للتأكد من وضعية الكاميرا.

كما يجب التأكد من توفر ما يلي: أن نظام الاختبار عن بعد لا يدعم الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المختلفة، كما يمنع استخدام سماعات البلوتوث بأنواعها وكذلك الساعات الذكية ويفضل دائمًا استخدام متصفح جوجل كروم.

ثانيًا: مرحلة ما قبل الاختبار:

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ستصل للطالب رسالة إلى بريده الإلكتروني تتضمن تحديد يوم الاختبار، كما ستصل له رسالة عبر البريد الإلكتروني بها رابط، يتم فتحه وتحميل برنامج الاختبار على الجهاز المستخدم في الاختبار، وذلك بعد تسجيل كلمة المرور وتنفيذ باقي الخطوات الخاصة بتحميل البرنامج والتأكد من الاتصال بالإنترنت وتشغيل الكاميرا وربط الميكروفون بجهاز الكمبيوتر.

ثالثًا: المرحلة الأخيرة.. أداء الاختبار:

اختيار مكان هادئ به إضاءة مناسبة، كما أنه تم توفير اختبار مشابه للاختبار الفعلي من أجل التهيئة النفسية والعلمية للطالب.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت أنه استجابةً لما واجهته نسبة 5٪ من الطلبة من عدم أدائهم الاختبار التجريبي خلال الأيام الماضية، نطمئنكم بتمديد فترة الاختبار حتى الساعة العاشرة مساءً من اليوم الخميس، لأداء الاختبار.

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