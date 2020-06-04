«تقويم التعليم»: فتح التقديم على اختبار القدرات العامة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة اعتبارًا من اليوم حتى 12 ذي القعدة 1441هـ.

وأوضحت الهيئة –عبر حسابها بتويتر– أن التسجيل يشمل الطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي، ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة، أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط.

وأشارت إلى أن الاختبار سيُعقَد في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.

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