أوضح أنه في آخر مراحل نشاطه
توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، بسبب المنخفض المداري.
وقال الحربي –عبر حسابه بتويتر- إن المنخفض المداري في آخر مراحل نشاطه، ومتوقع تقدم كتلته الرطبة شمالاً نواحي جازان وعسير والباحة والطائف.
وأضاف الحربي، أنه مع هذا التقدم الرطب، تنشط السحب الرعدية على امتداد المرتفعات الجبلية، والغزارة متوقعة في مناطق جازان وعسير.
يذكر أن المنخفض المداري أثر على مناطق بسلطنة عمان واليمن خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضًا:
الحصيني: هطولات المنخفض المداري بعُمان تعادل أمطار الرياض لمدة 10 سنوات
الجهني يتوقع تأثُّر المدن السعودية الحدودية بالمنخفض المداري
كانت هذه تفاصيل خبر الحربي: أمطار المنخفض المداري تتقدم نحو عدة مناطق بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.