الحربي: أمطار المنخفض المداري تتقدم نحو عدة مناطق بالمملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بالمملكة، بسبب المنخفض المداري.

وقال الحربي –عبر حسابه بتويتر- إن المنخفض المداري في آخر مراحل نشاطه، ومتوقع تقدم كتلته الرطبة شمالاً نواحي جازان وعسير والباحة والطائف.

وأضاف الحربي، أنه مع هذا التقدم الرطب، تنشط السحب الرعدية على امتداد المرتفعات الجبلية، والغزارة متوقعة في مناطق جازان وعسير.

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يذكر أن المنخفض المداري أثر على مناطق بسلطنة عمان واليمن خلال الأيام الماضية.

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