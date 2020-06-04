«توكلنا»: تعديل مقر السكن متاح لمرة واحدة فقط

أكد تطبيق «توكلنا» المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونيًّا، أن تعديل مقر السكن سيكون متاحًا لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين، مشيرة إلى ضرورة التواجد في موقع السكن الصحيح قبل القيام بالتغيير.

وقال التطبيق -عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»-: الأعزاء مستخدمي #تطبيق_توكلنا، سيكون "تعديل مقر السكن" متاحًا لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين، لذا نرجو منكم عند القيام بالتعديل أن تكونوا في موقع سكنكم الصحيح قبل القيام بالتغيير.

وكان تطبيق «توكلنا» قد أوضح -في وقت سابق- أن الأسباب التي تؤدي إلى عدم الاستفادة من التطبيق، هي أن خدمة تحديد الموقع gps معطلة على الهاتف أو عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع، أو اتصال VPN مفعل، لتغيير الموقع الجغرافي على الهاتف. أو عدم تحديد مكان السكن بدقة، أو عدم تحديث نظام IOS & Android الجديد أو عدم تحديث التطبيق.. يرجى التأكد منها».

و«توكلنا»، هو التطبيق الرسمي المعتمد من وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي.

وفي وقت سابق نشر التطبيق -عبر حسابه بتويتر- «إنفوجراف» بيّن من خلاله، أن اختيار مقر السكن بدقة عند التسجيل، يتيح للمواطن الاستفادة من كل خصائص ومزايا التطبيق.

ويتيح التطبيق منح التصاريح التالية:

ـ تصريح تموين داخل الحي.. حيث يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي.

ـ تصريح تموين طارئ.. ويمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى.

ـ تصريح عمل.. ويصدر عن جهات العمل، ويظهر لك في التطبيق.

ـ تصريح مؤقت لسائق.. وهو خاص بأصحاب تصاريح العمل.

ـ تصریح موعد طبي.. ويصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق.

ـ تصريح رياضة المشي.. وسيكون متاحًا في وقت لاحق، ويمنح تصريحًا لمدة ساعة واحدة في اليوم (داخل الحي).

ـ تصريح الحالات الإنسانية.. وسيكون متاحًا في وقت لاحق، وهو للتنقل داخل وخارج المدن.

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أمّا الخدمات التي يقدمها التطبيق، فتشمل التالي (وكلها ستكون متاحة في وقت لاحق):

ـ العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلًا من العزل في المحاجر الصحية.

ـ طلب سيارة إسعاف.

ـ عرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها.

ـ التحذير من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا.

ـ الكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة كورونا.

ـ الإبلاغ عن حالات کسر التجول.

ـ المساعد الافتراضي.. إضافة إلى عديد من الخدمات الأخرى المتنوعة والمتميزة.

وأشار التطبيق، إلى أنه لا يعطي «مخالفة آلية عند تجاوز المستخدم الوقت المسموح بالتطبيق (انتهاء مدة التصريح)، ولصحتك وسلامة عائلتك ننصحك بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة؛ حتى لا تصاب بفيروس كورونا أو تكون سببًا في نقله إلى الغير، كما ننصحك الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية؛ كي لا تكون عُرضة للعقوبات النظامية من قبل الجهات الأمنية المختصة في نقاط التفتيش المتعددة والمتغيرة».

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