أمانة الرياض: رفع ساعات عمل المراقبين بنسبة 66% بسبب كورونا

أوضحت أمانة منطقة الرياض، أنها رفعت ساعات العمل الرقابي بنسبة 66 بالمائة منذ بدء جائحة كورونا، للتحقق من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية.

وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أنه من أجل حماية السكان وحفاظًا على سلامتهم؛ فإن الأمانة رفعت نسبة ساعات العمل الرقابي بمقدار ٦٦ بالمائة منذ بدء كورونا، بمتوسط يبلغ ١٠ ساعات لكل مراقب؛ بهدف التحقق من التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، والحد من انتشار الفيروس في العاصمة.

وأوضحت أن متوسط ساعات العمل اليومي لمراقبي أمانة الرياض قبل كورونا كان 6 ساعات عمل، بينما وصل ما بعد كورونا إلى 10 ساعات عمل بنسبة ارتفاع 66 بالمائة.

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