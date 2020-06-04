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شكرا لقرائتكم اجتماع احترازي لضمان سلامة المصلين في صلاة الجمعة بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اجتماع احترازي لضمان سلامة المصلين في صلاة الجمعة بتبوك
تم التأكيد على التعاون مع إدارة الحشود والفرز البصري
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
عقد كل من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة تبوك اجتماعًا، اليوم الخميس، نوقشت فيه خطوات تنفيذ التوجيهات الكريمة القاضية برفع إيقاف إقامة صلاة الجمعة في المساجد بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وإنفاذ للتوجيهات الواردة لتطبيق البروتوكولات الصحية والإشراف عليها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وتم التأكيد في الاجتماع على أهمية تنفيذ ما ورد بكل دقة لسلامة المصلين ومن ذلك، فتح المساجد قبل الأذان بـ 15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة، وفتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، وإلزام المصلين بلبس الكمام وترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلٍ، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإحضار السجادة الخاصة وعدم التزاحم عند البوابات بالدخول والخروج والتعاون مع فريق تنظيم الحشود وفريق الفرز البصري.
كما ناقش الاجتماع زيادةَ عدد المساجد المفتوحة مؤقتاً للحد من الزحام على الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة وآلية عمل الفرق التنظيمية.
وحضر الاجتماع كل من ممثلي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمديرية العاملة للشؤون الصحية في المنطقة ممثلة بإدارة الشراكة المجتمعية.
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