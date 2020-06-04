أرامكو ترجئ إعلان أسعار بيع الخام لشهر يوليو حتى الأحد

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مصادر، اليوم الخميس، إن أرامكو السعودية أرجأت إعلان أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو حتى يوم الأحد المقبل على الأقل؛ انتظارًا لاجتماع أوبك+.

وأوضحت مصادر بأوبك، بحسب وكالة رويترز، إن اجتماع أوبك+ ما زال من الممكن عقده هذا الأسبوع إذا تعهد العراق وبقية الدول غير الملتزمة بتحسين الامتثال.

وكانت قد عقدت منظمة أوبك+ اجتماعًا في شهر إبريل وتوصلوا إلى خفض إنتاج النفط في مايو إلى رقم قياسي وصل إلى 9.7 مليون برميل يوميًا، على أن يُعقد الاجتماع التالي في 4 يونيو الجاري.

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وقالت وكالة بلومبرغ: من غير المرجح أن يعقد اجتماع بين أوبك وحلفائها هذا الأسبوع، حيث تضع السعودية وروسيا خطًا أحمر بشأن الغش في الحصص من قِبل بعض الدول.

ونقلت بلومبرغ عن مصادرها أن المحادثات المخطط لها الأسبوع المقبل يمكن تأجيلها أيضًا إذا لم تقدم دول من بينها العراق ونيجيريا وعودًا صارمة بتنفيذ قيود الإمدادات الخاصة بها.

وإذا لم يتم الاجتماع لإجراء تغييرات على الصفقة، فمن المقرر أن يبدأ أعضاء المجموعة في تخفيف تخفيضاتها من يوليو.

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