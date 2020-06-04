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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 314 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصًا؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.السودان فيروس كورونا الجديد
السودان.. 7 حالات وفاة و189 إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-04
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 314 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصًا؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
12:06 PM
إجمالي الوفيات 314 حالة فيما وصلت الإصابات إلى 5499
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 314 حالة؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 5499 حالة.
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1711، بعد تعافي 86 شخصًا؛ وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وحثت الوزارة المواطنين على تطبيق الإرشادات الوقائية؛ بما في ذلك التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.
، السودان.. 7 حالات وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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