محمد بن مسعود - الدمام - الصحة: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 907 حالات وفاة سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة.اليابان فيروس كورونا الجديد 04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 12:34 PM Advertisements الصحة: بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 907 حالات وفاة اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 48 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وست حالات وفاة. وذكرت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 17060 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 907 حالات وفاة. الكلمات المفتاحية ، اليابان تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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