شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": "الخسوف الكاذب" يزين سماء المملكة غداً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الخميس عن ظاهرة فلكية في سماء المملكة والمنطقة العربية غدا الجمعة . كشف باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الخميس عن ظاهرة فلكية في سماء المملكة والمنطقة العربية غدا الجمعة . وقال "الحصيني "أن الحسابات الفلكية الدقيقة أكدت حدوث ظاهرة خسوف غير مرئية "الخسوف الكاذب" "شبه ظل " لمدة 3 ساعات و18 دقيقة . وأضاف أن موعد الخسوف سيبدأ في الساعة الـ 8:45 مساءً وينتهي في الساعة الـ 12:04 صباح السبت ، حيث تخف إضاءة القمر قليلاً مع بقاء قرصه مضاء .

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