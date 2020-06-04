شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يحدد موعد صرف دفعة يونيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الخميس على إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في الموعد المقرر لها كل شهر .

وقال حساب المواطن أنه سيتم صرف الدفعة الـ 31 بعد 6 أيام في يوم 10 يونيو الجاري .

الجدير بالذكر أن حساب المواطن يودع مبالغ الدعم للمستحقين المستوفين لشروط الأهلية والإستحقاق وفقاً لعدد الأسرة ودخلها وأعمار أفرادها وغيرها من المعايير .