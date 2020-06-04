شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقيم يوزع الكمامات على أهل جازان بالمجان حبا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):قال مقيم يمني يصنع الكمامات ويوزعها بالمجان على الزبائن بجازان بانه يقوم بتوزيع الكمامات على أي أحد يدخل محله دون مقابل، سواء كانوا يعرفونه أو لا .
وقال المقيم بانه يعيش بالمنطقة منذ 36 سنة ، بين أهله وإخوانه ولم يشعر بالغربة، أبدا فقرر أن يقوم بذلك مردفا بانها مجرد كمامة لو بيديه الاكثر لقدمه للممكلة.
وتابع المقيم بأن ما يقدمه شئ بسيط يقدمه للمملكة بعد ما تقدمه من أجل اليمن وكان آخرها مؤتمر المانحين.
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