الخضيري يحذر من تخزين واستخدام المبيدات بالمنازل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور فهد الخضيري استاذ وعالم المسرطنات، من استخدام المبيدات بالمنازل اوبالمزارع مثل "فوسفيد الألومنيوم"، إلا بأخذ الإحتياطات اللازمة. حذر الدكتور فهد الخضيري استاذ وعالم المسرطنات، من استخدام المبيدات بالمنازل اوبالمزارع مثل "فوسفيد الألومنيوم"، إلا بأخذ الإحتياطات اللازمة. وطالب الخضيري بلبس الكمامة وقفازات واستخدام التركيز المخفف، مع عدم التخفيف بالمنزل إلا بحذر شديد. وتابع عالم المسرطنات بانه على المستخدم لها بأن يحفظها في مكان مرتفع مغلق بعيدا عن الاطفال ، مردفا بأن حالات وفاة حدثت بسبب سوء الإستخدام وطرق التخزين. Advertisements

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