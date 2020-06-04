شكرا لمتابعة خبر عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصد المركز الرابع عالميا في براءة الإختراع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، انجازا جديدا بعد حصولها على المركز الرابع للتصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية، للمخترعين واصحاب الملكية الفكرية للجامعات لعام 2019.

وعلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء الجامعة بان هذا الإنجاز يُعدُّ فخراً للمملكة كلها،مردفا بأن الجامعة بتحقيق هذا المركز المتقدم، في إعداد براءات الاختراع، تفوّقت على جامعات ومؤسسات أكاديمية عريقة ومتميزة في هذا المجال.

وثمن الأمير دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الكبير للتعليم، وحرصهما على أن تواكب الجامعات السعودية أرفع معايير الجودة العالمية، في مجالات التعليم والبحث والابتكار والتطوير وخدمة المجتمع.