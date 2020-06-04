بالأسماء.. قائمة المساجد والجوامع المخصصة لصلاة الجمعة بالجوف

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا لتخفيف الزحام على الجوامع؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد–19.

وأوضح المدير العام للفرع عواد بن سبتي العنزي أنه تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، وإنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تم تحديد عدد من المساجد لتقام فيها صلاة الجمعة مؤقتًا لتخفيف أعداد المصلين على الجوامع حفاظًا على صحتهم من انتقال العدوى فيما بينهم، لا سمح الله.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة مع الحرص على تطبيق الجوامع والمساجد التعليمات الصادرة من قبل الوزارة، أهمها ترك مسافة بين المصلين بمسافة تقدر بمترين، وترك صف بين كل صفين، وتقليل مدة الانتظار والخطبة والصلاة وفتح النوافذ والأبواب وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء، ورفع المصاحف، واستبدال النسخ الإلكترونية مكانها، وعدم دخول الأطفال ممن هم تحت 15 عامًا.

وبيَّن العنزي أن المساجد التي ستقام فيها صلاة الجمعة موزعة في مدينة سكاكا ومحافظات المنطقة ومراكزها؛ ففي مدينة سكاكا ستفتح أبواب كل من مسجد سلمان الفارسي، ومسجد الشاطبي، ومسجد الخير، ومسجد الغريري، ومسجد البراء بن عازب، ومسجد أبا الوكل، ومسجد راشد الرويشد، ومسجد سعود المويشير، ومسجد الذويب، ومسجد أبي سفيان بن الحارث، ومسجد العرفج، ومسجد سوق الخضار، ومسجد السعران، ومسجد العنوز، ومسجد الرحمة، ومسجد المهاجرين، ومسجد الأنصار، ومسجد جليبيب، ومسجد الربيع بن خيثم، ومسجد ميمونة بنت الحارث، ومسجد أبي بن كعب، ومسجد رافع بن خديج، ومسجد الفيصلية، ومسجد علي الدندني، ومسجد أسامة بن زيد، ومسجد الشراطين، ومسجد النداء، ومسجد فايز اللاحم، ومسجد العروبة، ومسجد حمود المريحيل، ومسجد رجاء بن حيوة، ومسجد هشام بن عتبة، ومسجد البليهد، ومسجد حسن العقلا، ومسجد العمري، وذلك لأداء صلاة الجمعة، بإذن الله.

وفي محافظة دومة الجندل ستفتح أبواب مسجد الإمام مسلم بمركز أبو عجرم، ومسجد ردة الدرع، ومسجد الصفاة، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد الشيخ عبيد، ومسجد نجم البادي، ومسجد عبدالعزيز العمار، ومسجد عبدالله بن سلام، ومسجد سعد بن معاذ؛ وذلك لإقامة صلاة الجمعة، بإذن الله.

وفي محافظة طبرجل يستقبل كل من مسجد مغيران، ومسجد السلام، ومسجد الرحمانية، ومسجد عبدالله الحفر، ومسجد محمد منوخ الدعيجاء، ومسجد عثمان بن عفان –رضي الله عنه– ومسجد تميم الداري، ومسجد مزعل عصيد، ومسجد أحمد بن حنبل، ومسجد سعيد مشحن، المصلين لأداء صلاة الجمعة.

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وتقام صلاة الجمعة في محافظة القريات في كل من مسجد ربيع، ومسجد عبدالهادي الفندي، ومسجد حصيدة، ومسجد العدل، ومسجد سلطان السديري، ومسجد المشيطي، ومسجد أم سويلم، ومسجد أمحيل، ومسجد الدوكة، ومسجد الحسن البصري، ومسجد الخشمي، ومسجد مبارك الجبل، ومسجد المساليت، ومسجد عجاج، ومسجد فياض، ومسجد الحسن بن علي، ومسجد سعيد بن زيد، ومسجد ابن عثيمين، ومسجد عبدالعزيز، ومسجد بشير مشفا.

وفي مركز صوير يؤدي المصلون صلاة الجمعة في كل من مسجد علي بن أبي طالب –رضي الله عنه– ومسجد الزبير بن العوام، ومسجد الجفنان، ومسجد ذيبان، ومسجد هزيم صفوق، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد سالم عجيمي، ومسجد لقطان رشيدان، ومسجد الإحسان، ومسجد شريدة، ومسجد جطيل، ومسجد عبدالله بن الزبير، ومسجد الشوشلي، ومسجد أبو هريرة، ومسجد الخير، ومسجد حجية عقاب، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد هديرس.

ودعا المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الله أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه في ظل القيادة الرشيدة –أيدها الله– وأن يعجل بزوال هذا الوباء عن البلاد والعباد.

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