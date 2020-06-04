تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على المدينة وتبوك.. وأمطار بنجران

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم الخميس, وتضمّن التنبيه استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية.

وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وإلى منطقة نجران، فقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا لهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- هطولًا لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان, عسير، الباحة). فيما تؤثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وكذلك على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم، حائل, المدينة المنورة).

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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