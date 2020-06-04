السعودية اليوم / أكثر من 340 مستفيداً من خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل في مستشفى الملك خالد بالمجمعة



الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

قدم مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـعدد 340 مستفيداً ومستفيدة ضمن المبادرات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من

وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يتم استلامها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إخطار كل مريض برسالة .

// انتهى //

12:03ت م

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الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسقدم مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة خدمة إيصال الأدوية إلى المنازل لـعدد 340 مستفيداً ومستفيدة ضمن المبادرات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" ومنع انتشاره، والحد من التجمعات، وتوفير مختلف الخدمات للمرضى والمراجعين، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، من خلال التواصل مع المستشفى هاتفياً وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية.وتتضمن آليه العمل استقبال الصيدلية الخارجية للمستشفى الوصفات العلاجية للمرضى وبعد الفحص والتأكد يتم تعبئة الوصفة المعتمدة بحيث يتم جمع وصفات كل مريض على حده ومن ثم يتم الإتصال على المريض وإبلاغه بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية ، حيث يتم استلامها من قبل الفريق المختص في الأوقات المحددة وتسليمها إلى المرضى بعد أن يتم إخطار كل مريض برسالة .// انتهى //12:03ت م0069

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