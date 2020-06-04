السعودية اليوم / اعتماد 53 مسجداً في السيح والهياثم لاداء صلاة الجمعة مؤقتاً



السيح 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

اعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية ، 49 مسجداً في مدينة السيح و 4 مساجد في مركز الهياثم ، التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" ،إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم غداً الجمعة ، وذلك لتخفيف على بعض الجوامع المزدحمة ، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس

ودعت الإدارة جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة ، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ ، وضرورة لبس الكمامة الطبية وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها ، والتعاون مع فرق التنظيم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

// انتهى //

11:47ت م

0065



السيح 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واساعتمدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالخرج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية ، 49 مسجداً في مدينة السيح و 4 مساجد في مركز الهياثم ، التي ستؤدى فيها صلاة الجمعة "مؤقتاً" ،إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم غداً الجمعة ، وذلك لتخفيف على بعض الجوامع المزدحمة ، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا ودعت الإدارة جميع المصلين إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بإحضار السجادة الخاصة ، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍ ، وضرورة لبس الكمامة الطبية وتجنب المصافحة بين جماعة المسجد ، وعدم التزاحم عند دخول المساجد والخروج منها ، والتعاون مع فرق التنظيم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //11:47ت م0065

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