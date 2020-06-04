السعودية اليوم / شفاء 1473 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1473 حالة شفاء من فيروس

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بلغت 17223 حالة ، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .

// انتهى //

11:31ت م

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الكويت 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1473 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد .وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بلغت 17223 حالة ، مشيرةً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين .// انتهى //11:31ت م0057

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