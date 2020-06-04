السعودية اليوم / روسيا تسجل 169 وفاة و8831 إصابة بكورونا



موسكو 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

سجّلت روسيا 169 حالة وفاة و 8831 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيان بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 5384 حالة وفاة و441108 إصابات، مشيرًا إلى أن 8666 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 204623 مصابًا.

// انتهى //

11:31ت م

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موسكو 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسسجّلت روسيا 169 حالة وفاة و 8831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيان بأن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت إلى 5384 حالة وفاة و441108 إصابات، مشيرًا إلى أن 8666 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 204623 مصابًا.// انتهى //11:31ت م0056

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