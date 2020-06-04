السعودية اليوم / مؤسسة الملك خالد تطلق برنامجها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا



الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

وجه مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد بتسخير جميع إمكانيات المؤسسة وبرامجها لخدمة القطاع الصحي والمنظمات غير الربحية المعنية؛ وذلك من خلال الالتزام بتقديم المنح الطارئة، وتبني المشاريع المجتمعية لمساعدة المتضررين من فيروس

يأتي ذلك إيماناً بمسؤوليتها المجتمعية وبما تتطلبه الفترة الحالية من تكاتف الجميع يداً بيد لمواجهة هذه الجائحة، وامتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على صحة الإنسان أولاً، وسعيا لدعم جهود الحكومة الرشيدة.

كما رأى مجلس الأمناء تأجيل بعض برامج المؤسسة لهذا العام، وإرجائها للعام المقبل؛ وذلك حرصاً من المؤسسة على مواكبة الاحتياجات الراهنة للوطن إبَّان جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، ولعل من أبرز البرامج المؤجلة جائزة الملك خالد، التي تهدف إلى الارتقاء بالفكر الإستراتيجي للعمل التنموي والتنمية المستدامة في وطننا الغالي، والمساهمة في دعم مسيرة التطور الحضاري والاجتماعي، حيث تقرر أن يتم هذا العام الاكتفاء بتقييم المشاركين وتزويدهم ببطاقات الأداء التحليلية، كما سيتم انتقال جميع المشاركين إلى العام القادم 2021م، وسيقوم برنامج جائزة الملك خالد بالتواصل مع جميع المشاركين وتقديم الدعم اللازم.

وتجدد مؤسسة الملك خالد تأكيدها وحرصها على دعمها لجميع أنشطتها المقدمة لمستفيديها في برنامجي الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وتقديم المشورة والدعم لشركائها، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا.

// انتهى //

11:00ت م

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الرياض 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسوجه مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد بتسخير جميع إمكانيات المؤسسة وبرامجها لخدمة القطاع الصحي والمنظمات غير الربحية المعنية؛ وذلك من خلال الالتزام بتقديم المنح الطارئة، وتبني المشاريع المجتمعية لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا يأتي ذلك إيماناً بمسؤوليتها المجتمعية وبما تتطلبه الفترة الحالية من تكاتف الجميع يداً بيد لمواجهة هذه الجائحة، وامتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للمحافظة على صحة الإنسان أولاً، وسعيا لدعم جهود الحكومة الرشيدة.كما رأى مجلس الأمناء تأجيل بعض برامج المؤسسة لهذا العام، وإرجائها للعام المقبل؛ وذلك حرصاً من المؤسسة على مواكبة الاحتياجات الراهنة للوطن إبَّان جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، ولعل من أبرز البرامج المؤجلة جائزة الملك خالد، التي تهدف إلى الارتقاء بالفكر الإستراتيجي للعمل التنموي والتنمية المستدامة في وطننا الغالي، والمساهمة في دعم مسيرة التطور الحضاري والاجتماعي، حيث تقرر أن يتم هذا العام الاكتفاء بتقييم المشاركين وتزويدهم ببطاقات الأداء التحليلية، كما سيتم انتقال جميع المشاركين إلى العام القادم 2021م، وسيقوم برنامج جائزة الملك خالد بالتواصل مع جميع المشاركين وتقديم الدعم اللازم.وتجدد مؤسسة الملك خالد تأكيدها وحرصها على دعمها لجميع أنشطتها المقدمة لمستفيديها في برنامجي الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات وتقديم المشورة والدعم لشركائها، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية في ظل جائحة كورونا.// انتهى //11:00ت م0051

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