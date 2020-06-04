السعودية اليوم / تسجيل 189 إصابة جديدة بكورونا في السودان



الخرطوم 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 189إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى تماثل 86 حالة للشفاء، منها 34 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين 1711.

// انتهى //

10:56ت م

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الخرطوم 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 189إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 وفيات، ليرتفع عدد المصابين منذ بداية الجائحة إلى 5499 إصابة منها 4313 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات 314 وفاة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، إلى تماثل 86 حالة للشفاء، منها 34 حالة شفاء داخل ولاية الخرطوم، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين 1711.// انتهى //10:56ت م0049

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