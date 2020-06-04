السعودية اليوم / تفعيل العيادة الافتراضية بمركز اضطرابات النمو والسلوك في بيشة



بيشة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

فعّلت صحة بيشة العيادة الافتراضية في مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، أستفاد منها 80 شخصاً.

وتقدم العيادة الافتراضية بالمركز الاستشارات النفسية، وإعادة صرف الدواء، والاتصال المرئي وذلك تماشياً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

ويضم المركز عيادة تشخيص اضطرابات النمو، وعيادة النطق والتخاطب، وعيادة الأخصائي النفسي، وعيادة العلاج الطبيعي، وكذلك عيادة العلاج الوظيفي .

يذكر أنه تم الاتصال بذوي المرضى لتزويدهم بأرقام وطرق التواصل وفق التالي: للاستشارات الهاتفية على الرقم 0176229300 ، ويمكن الاستفسار عن طريق الواتس آب على الرقم 0501076120 إضافةً للاتصال المرئي ببرنامج قوقل دو .

// انتهى //

10:55ت م

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بيشة 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسفعّلت صحة بيشة العيادة الافتراضية في مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الولادة والأطفال في بيشة، أستفاد منها 80 شخصاً.وتقدم العيادة الافتراضية بالمركز الاستشارات النفسية، وإعادة صرف الدواء، والاتصال المرئي وذلك تماشياً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.ويضم المركز عيادة تشخيص اضطرابات النمو، وعيادة النطق والتخاطب، وعيادة الأخصائي النفسي، وعيادة العلاج الطبيعي، وكذلك عيادة العلاج الوظيفي .يذكر أنه تم الاتصال بذوي المرضى لتزويدهم بأرقام وطرق التواصل وفق التالي: للاستشارات الهاتفية على الرقم 0176229300 ، ويمكن الاستفسار عن طريق الواتس آب على الرقم 0501076120 إضافةً للاتصال المرئي ببرنامج قوقل دو .// انتهى //10:55ت م0047

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