السعودية اليوم / إدارة المساجد بفيفا تضيف 14 مسجداً لأداء صلاة الجمعة



فيفا 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

أضافت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة فيفا 14 مسجداً مؤقتاً لإقامة صلاة الجمعة إضافةً للجوامع التي تقام فيها صلاة الجمعة، وذلك لتخفيف الزحام في جوامع المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية بعد إعادة فتح المساجد .

وأبانت الإدارة بأن المساجد المؤقتة هي مسجد نيد الحرم، ومسجد المعشى، ومسجد الخير، ومسجد العرف، ومسجد القلة، ومسجد الإحسان، وجامع الغمر القديم، ومسجد أحمد إبراهيم، ومسجد لحفات، ومسجد حسن أحمد نيد مثمر، ومسجد النقيل، ومسجد الكوثر، ومسجد الحدب، ومسجد التقوى .

وحثت جميع المصلين على التعاون والحرص والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلن عنها والإرشادات داخل المساجد كالمواقع المخصصة للصلاة، والتباعد بين المصلين، وترك فراغ بين الصفوف، ولبس الكمامات، والقفازات، والقراءة في المصحف الإلكتروني، والوضوء في المنزل، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم أثناء الدخول والخروج للمسجد لصحتهم وصحة الآخرين .

// انتهى //

10:54ت م

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