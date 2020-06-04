السعودية اليوم / "واس" توثق انسيابية الحركة في الطرقات والميادين العامة بنجران خلال ساعات السماح بالتجول



نجران 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

وثقت وكالة الأنباء

// انتهى //

10:53ت م

0045



نجران 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واسوثقت وكالة الأنباء السعودية خلال جولتها الميدانية اليوم، انسيابية الحركة في الطرقات والميادين العامة بمنطقة نجران، خلال ساعات السماح بالتجول، مما يعكس الوعي المجتمعي والالتزام من قبل المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية التي أكّدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات، والتباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.// انتهى //10:53ت م0045

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