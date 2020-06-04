السعودية اليوم / تعليم الطائف ينظم منتدى جلوب البيئي الثامن افتراضياً



الطائف 12 شوال 1441 هـ الموافق 04 يونيو 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات أمس، منتدى جلوب البيئي الثامن والاحتفاء باليوم العالمي للأرض افتراضياً "عن بعد" عبر "الزوم"، بمشاركة المنسق الوطني لبرنامج جلوب في وزارة التعليم الدكتور عبدالله الثبيتي والعديد من الإدارات التعليمية، بحضور مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزيه الحارثي، كما حظي بمشاركة عدد من مديري الإدارات والمكاتب والمشرفات التربويات والطالبات بهدف التعريف بأبحاث ومشاريع مدارس جلوب في علوم البيئة والنظام الأرضي خلال العام الحالي.

واشتمل المنتدى الذي يستهدف طالبات جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ورائدات النشاط ومشرفات الأنشطة وقائدات المدارس على عدد من الفعاليات أبرزها المقالة العلمية، وندوة علمية، ودراسات حقلية لبروتوكولات برنامج جلوب "الغلاف الجوي، التربة، الماء" إضافة إلى عرض أبحاث المعرض الدولي 2020 ومنجزات مدارس جلوب، كما حظي المنتدى بمشاركة عدد من خبيرات ببرنامج جلوب البيئي.

يذكر أن برنامج جلوب في المملكة يهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، وتنمية الوعي البيئي داخل وخارج المدرسة، وتدريب الطلبة على قياس عدد من الخصائص البيئية، وإكسابهم مهارة تحليل البيانات وتفسير النتائج، وتحسين مستوى التحصيل الدراسي للطلبة .

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10:52ت م

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