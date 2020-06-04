شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية والان مع التفاصيل

الخميس 4 يونيو 2020 أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بشدة التفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

Advertisements وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر الليلة الماضية موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين التفجير الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.