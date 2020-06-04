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لماذا ارتفع عدد الحالات الحرجة المصابة بـ كورونا في السعودية؟
أكد ستشاري أن العودة التدريجية وتخفيف القيود ليست السبب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري الأمراض الباطنية والمعدية، الدكتور نزار باهبري، أن العودة التدريجية وتخفيف القيود في المملكة ليست السبب وراء ارتفاع الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا والتي وصلت إلى 1264 حالة بحسب وزارة الصحة.
وأوضح باهبري خلال تصريحات إلى برنامج تواصل على قناة الرسالة أن هذا غير متوقع بشكل عام لأنه لم تمضِ على العودة سوى 6 أيام، كما أن الفيروس غالبًا لا يصل إلى الحالات الحرجة في مثل هذه الأيام، وإنما في الغالب يحتاج من 8 إلى 10 أيام.
ووصف الوضع المستجد لكورونا في المملكة بأنه مقلق وذلك بسبب تسجيل ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك قد يكون بسبب الزيارات واللقاءات والمخالطة الاجتماعية خلال الأيام الأخيرة من رمضان التي سبقت المنع الكلي أيام العيد.
ورجح أن تكون الانتكاسة بسبب الزيارات والمخالطة الاجتماعية بكبار السن خلال اليومين قبل عيد الفطر، وهو ما استدل عليه من خلال حديثه مع العديد من المرضى الذين انتقلت إليهم العدوى من أهاليهم وهم لا يعلمون.
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