الإمارات تفتح المطارات أمام الترانزيت

2020-06-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس عبر “تويتر” عن إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت بعد أن كانت قد توقفت في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس إن الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

وأعلن مطار الشارقة جاهزيته التامة لعودة التشغيل، ورحب علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بالقرار واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي التي التزمت بها الدولة.

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وقال إن القرار يبشر بخطوات إضافية ستصل قريبًا إلى الفتح بشكل كامل أمام الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم وعودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر، وهيئة مطار الشارقة، اتخذت كافة الخطوات اللازمة والاستعدادات الضرورية لهذه العودة سواء على صعيد الإجراءات التشغيلية والتنظيمية التي تضمن انسيابية وسلاسة الحركة في المطار، أو من حيث الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وتوقع أن تبدأ شركات الطيران باستئناف رحلاتها إلى بعض الوجهات التي تشهد طلبًا مرتفعًا على السفر من وإلى الشارقة.

كما أعلن مطار أبوظبي الدولي استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة تضمن لهم الراحة والسلامة من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة.

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