2020-06-04

شركة الكهرباء: استهلاك الإضاءة في العداد لا يُحتسب ضمن الفاتورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت شركة الكهرباء السعودية على استفسار بشأن استهلاك الإضاءة في العداد، ومن يتحمل تكلفته؟

وقالت الكهرباء عبر العناية بالمشتركين على موقع تويتر، اليوم الخميس، إن استهلاك الإضاءة في العداد لا يتم احتسابه في الفاتورة الخاصة بالمشترك.

في سياق آخر، قالت شركة الكهرباء إن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تمكن المستفيد من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت، ولن يكون هناك تصفية مالية بعد مرور 12 شهرًا من الاشتراك بالخدمة، بل سيتم توزيع الفروقات (إن وجد)، على المتوسط الشهري الجديد لفترة 12 شهرًا التي تليها.

Advertisements

كما أوضحت الكهرباء اشتراطات طلب إيصال الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة، وهي عبارة عن صورة من رخصة البناء، والبدء بتنفيذ العزل الحراري في المنشأة، وتجهيز موقع تركيب العداد، وتنفيذ التأريض.

ولفتت شركة الكهرباء إلى أنه يمكن التقدم عبر موقع الشركة على الرابط هنا.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









