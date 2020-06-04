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سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفًا و627 شخصًا، حتى منتصف ليلة أمس.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم قولها: إن لم تسجل أي حالة وفاة أمس بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 273 حالة؛ مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و499 شخصًا، بعد تسجيل 32 حالة شفاء؛ بينما بلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 857 شخصًا بزيادة 7 أشخاص.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد
كوريا الجنوبية.. 39 إصابة جديدة بكوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-04
سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفًا و627 شخصًا، حتى منتصف ليلة أمس.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم قولها: إن لم تسجل أي حالة وفاة أمس بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 273 حالة؛ مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و499 شخصًا، بعد تسجيل 32 حالة شفاء؛ بينما بلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 857 شخصًا بزيادة 7 أشخاص.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
10:30 AM
استقر عدد الوفيات الإجمالي عند 273 حالة
سجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 11 ألفًا و627 شخصًا، حتى منتصف ليلة أمس.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم قولها: إن لم تسجل أي حالة وفاة أمس بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات الإجمالي عند 273 حالة؛ مشيرة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 10 آلاف و499 شخصًا، بعد تسجيل 32 حالة شفاء؛ بينما بلغ عدد المرضى الخاضعين للعلاج 857 شخصًا بزيادة 7 أشخاص.
، كوريا الجنوبية.. 39 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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