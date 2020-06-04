، تحذير من حسابات وهمية لإعانة البحث عن عمل.. "هدف" ينبه للمخالفة والتلاعب ،

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حذر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، من الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي؛ ومن أبرزها "تويتر"، والتي تستغل المستفيدين من برنامجي إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل، في الدخول الدوري، وإفشاء البيانات الرسمية الخاصة بالمستفيد لهم.
وقال الصندوق: إن التعامل مع الحسابات الوهمية يعد من تقديم بيانات غير صحيحة للصندوق؛ بغرض الحصول على الإعانة، مما يترتب عليه تطبيق النظام على من تثبت عليه هذه المخالفة.
وأشار إلى أن الهدف من الدخول الأسبوعي للمستفيد على برنامج إعانة البحث عن عمل، يأتي تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج، والتي تساعد المستفيد على الاطلاع على كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشراً لجدية المستفيد في بحثه عن عمل، وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.
وأشار الصندوق إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكداً أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج أسهم بالتسهيل على كل المتقدمين والمتقدمات.صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441 10:35 AM
قال: الدخول الأسبوعي للمستفيد على البرنامج مؤشر جديته واستحقاقه لخدمات التوظيف
حذر صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، من الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي؛ ومن أبرزها "تويتر"، والتي تستغل المستفيدين من برنامجي إعانة البحث عن عمل وصعوبة الحصول على عمل، في الدخول الدوري، وإفشاء البيانات الرسمية الخاصة بالمستفيد لهم.
وقال الصندوق: إن التعامل مع الحسابات الوهمية يعد من تقديم بيانات غير صحيحة للصندوق؛ بغرض الحصول على الإعانة، مما يترتب عليه تطبيق النظام على من تثبت عليه هذه المخالفة.
وأشار إلى أن الهدف من الدخول الأسبوعي للمستفيد على برنامج إعانة البحث عن عمل، يأتي تعزيزاً للتواصل المباشر مع البرنامج، والتي تساعد المستفيد على الاطلاع على كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشراً لجدية المستفيد في بحثه عن عمل، وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.
وأشار الصندوق إلى أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكداً أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج أسهم بالتسهيل على كل المتقدمين والمتقدمات.
، تحذير من حسابات وهمية لإعانة البحث عن عمل.. "هدف" ينبه للمخالفة والتلاعب ،
المصدر : الخليج 365
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