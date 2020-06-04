شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني إلزام معاهد التدريب الأهلية بشروط لتدريب صغار السن والذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12عام ، وذلك على النحو التالي : قررت المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني إلزام معاهد التدريب الأهلية بشروط لتدريب صغار السن والذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 12عام ، وذلك على النحو التالي : 1- موافقة خطية من ولي أمر المتدرب . 2- ألا يتعارض وقت التدريس مع فترات الدراسة . 3- حفظ سجلات المتدربين . Advertisements 4- مناسبة التجهيزات ووسائل التدريب لأعمارهم ومراعاة الخصوصية . 5- الإلتزام بدليل التدريب لمنشآت التدريب الأهلية . 6- التدريب على دورات معتمدة . 7- ألا يقل العمر عن 6 ولا يزيد عن 12 عام .

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