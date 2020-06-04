شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.