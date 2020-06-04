شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد الطويان أنه لا يوجد إلزام بعودة المواطنين من الخارج .
وأضاف في لقائه مع "قناة السعودية" أن هذه الخدمة اختيارية تمنح المتقدم العودة للمملكة إذا رغب.
واستطرد أن السفارات في مختلف الدول تتابع رعاياها السعوديين ، وجميع من سجلوا في المنصة للعودة سيتم إجلائهم ، ويتم تجميع المواطنين المتواجدين في أكثر من بلد لنقطة إنطلاق واحدة قدر الإمكان .
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