شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المدير العام لمركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية أحمد الطويان أنه لا يوجد إلزام بعودة المواطنين من الخارج .

وأضاف في لقائه مع "قناة السعودية" أن هذه الخدمة اختيارية تمنح المتقدم العودة للمملكة إذا رغب.

واستطرد أن السفارات في مختلف الدول تتابع رعاياها السعوديين ، وجميع من سجلوا في المنصة للعودة سيتم إجلائهم ، ويتم تجميع المواطنين المتواجدين في أكثر من بلد لنقطة إنطلاق واحدة قدر الإمكان .