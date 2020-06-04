شكرا لمتابعة خبر عن رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, يتضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم - بإذن الله تعالى - .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .