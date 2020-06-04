شكرا لمتابعة خبر عن انعقاد أولى دورات ملتقى الإعلام الواعي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

ملتقى يضم ست دورات تدريبية متسلسلة متصلة منفصلة مجانية فريده من نوعها للمدرب والممثل والكاتب والمخرج الفنان / نزار السليماني .

مبادرة يقدمها فريق الإعلام الواعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة اون لاين عبر منصة روافد التعليمية للتدريب والاستشارات.

تسعى للتطوير ونشر الثقافة في مجتمعنا تماشياً مع " رؤية ٢٠٣٠ ".

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وهذا الملتقى لا هو الا سلسلة مكملة للملتقى الأول ، الذي أقيم عام ١٤٣٩ هجريا للمدرب والممثل والمخرج والمنتج والكاتب الفنان / خالد الحربي ونخبة من المدربين د. خليل انديجاني، أ. دخيل المحمدي، أ. خالد الجابري .

كونوا على الموعد مع أولى دورات الملتقى ابتداءً من يوم الإثنين الموافق ١٦ - ٢١ شوال لعام ١٤٤١ هجري .