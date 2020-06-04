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شكرا لمتابعة خبر عن انعقاد أولى دورات ملتقى الإعلام الواعي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):ملتقى يضم ست دورات تدريبية متسلسلة متصلة منفصلة مجانية فريده من نوعها للمدرب والممثل والكاتب والمخرج الفنان / نزار السليماني .
مبادرة يقدمها فريق الإعلام الواعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة اون لاين عبر منصة روافد التعليمية للتدريب والاستشارات.
تسعى للتطوير ونشر الثقافة في مجتمعنا تماشياً مع " رؤية ٢٠٣٠ ".
وهذا الملتقى لا هو الا سلسلة مكملة للملتقى الأول ، الذي أقيم عام ١٤٣٩ هجريا للمدرب والممثل والمخرج والمنتج والكاتب الفنان / خالد الحربي ونخبة من المدربين د. خليل انديجاني، أ. دخيل المحمدي، أ. خالد الجابري .
كونوا على الموعد مع أولى دورات الملتقى ابتداءً من يوم الإثنين الموافق ١٦ - ٢١ شوال لعام ١٤٤١ هجري .
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