اعتذار رسمي بعد وسم “الصبان يقذف نساء النماص “

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اعتذر محمد الصبان، من وصف نساء إحدى القبائل السعودية بـ “الجمال التركي”، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه من قبل المواطنين .

وأكد “الصبان”، أن تاريخ القبيلة المعنية حافل بالفضائل والبطولات والأمجاد في الماضي والحاضر، وكتب التاريخ قديمة وحديثة بشكل عام، وكتب تاريخ الدولة السعودية بشكل خاص تشهد بمواقفهم العظيمة في مسيرة التوحيد والبناء، ولن يستطيع أحد كائنا من كان المس بذلك التاريخ المجيد بأي حال من الأحوال.

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وأضاف: “أن ثقافتي الحجازية المحلية هي التي أوقعتني بكل براءة في هذا التعبير الذي أسيء فهمه، فأهل الحجاز في مكة وجدة والطائف وغيرها يکنون عن الجمال الفاتن بالجمال التركي على سبيل التشبيه والمجاز لا على سبيل النسب والحقيقة، وهذا هو عين مرادي، فقد أردت المدح والإطراء لا الذم والانتقاص، والعياذ بالله ” .

تقدم بالاعتذار لكل من وجد في تعبيره أي إساءة من أي نوع، طالبًا العفو والصفح من الجميع.

وانتقد البعض طريقة اعتذار “الصبان” معتبرين أنه سقط في خطأ آخر، بحُجة أن ثقافته حجازية.

