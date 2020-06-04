“الهلال الأحمر” يوضح مجدداً كيف تضر الاتصالات غير الطارئة بصحة الآخرين (فيديو)

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حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي مجدداً من خطورة قيام بعض المتصلين بالاتصال على مركز العمليات (997)، من أجل استفسارات غير ضرورية ولا علاقة لها بالصحة، وكيف تكون سبباً في تأخير الخدمات الطبية على مَن يستحقها.
ونشر حساب الهلال الأحمر على “تويتر” مقطع فيديو، يوضح جانباً من اتصالات غير طارئة كشخص يطلب تصريحاً للخروج من أجل شراء مستلزمات المنزل، أو استفسارات طبية خارجة عن اختصاصاتهم.
وبيّن أن هذه الاتصالات تردهم يومياً رغم أن تصاريح الخروج خارج اختصاصهم، وقد تؤخر استقبال مكالمات لحالات طارئة وبالتالي تأخر تقديم الخدمة الإسعافية لمَن يستحقها.
وأوضح أن مركز العمليات تلقى خلال الأسبوع الماضي أكثر من 160 ألف مكالمة، وفي نفس الأسبوع من العام الماضي تلقى نحو 40 مكالمة، مضيفاً أن الزيادة الكبيرة لا تعبر عن ارتفاع كبير في حالات الطوارئ لأن 65 % منها مكالمات غير طارئة.
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