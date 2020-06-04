“شرطة الرياض”: القبض على عصابة لتحويل الأموال للخارج تجاوزت عملياتها 100 مليون ريال

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قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري إن التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على تشكيل عصابي امتهن تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير نظامية.
وأوضح أن التشكيل العصابي تورط بتحويل مبالغ تجاوزت 100 مليون ريال، وفق إجراءات الاستدلال الأولية.
وأفاد بأن التشكيل يتكون من 10 أشخاص؛ مواطن واحد وتسعة وافدين من الجنسية السودانية.
وأضاف أن المتورطين قُبض عليهم بعدما توفرت الأدلة على تحويلهم مبالغ كبيرة مجهولة المصدر إلى حسابات في الخارج، مشيراً إلى أن أعمارهم تتراوح بين العقدين الرابع والخامس.
وذكر العقيد التويجري أن المتورطين العشرة شاركتهم عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وعُثر بحوزتهم على مبلغ يقارب 700 ألف ريال، وجرى توقيفهم لاستكمال الإجراءات النظامية.
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