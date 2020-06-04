متحدث النيابة: تعيين المرأة “عضو نيابة” يعزز مكانتها لتساهم في دفع عجلة التنمية

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قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، الدكتور ماجد الدسيماني، إن تعيين المرأة عضواً في النيابة يأتي تعزيزا لمكانتها ولتوسيع دائرة نشاط عملها، لتساهم مع الرجل في دفع عجلة التنمية.

وأوضح الدسيماني أن من بين أعضاء النيابة المعينين مؤخراً بمرتبة ملازم تحقيق، 53 امرأة، وسيتولين مهام التحقيق في القضايا، وقد حصلن على دورات تدريبية مكثفة في اختصاصات دقيقة ونوعية.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمراً ملكياً بتعيين 156 عضواً، رجالاً ونساءً، بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة.

