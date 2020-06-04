إعفاء رئيس قسم بأحد مستشفيات الطائف ومعاقبة 8 موظفين .. لهذا السبب!

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قررت المديرية العامة للشؤون الصحية في الطائف إعفاء رئيس قسم في أحد المستشفيات الحكومية، ومعاقبة 8 موظفين في القسم نفسه بالحسم؛ بسبب وجبة معايدة عبارة عن ذبيحة أحضرها رئيس القسم.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي وفقاً لـ “سبق”، أن الموظفين في القسم اجتمعوا على الذبيحة التي أحضرها رئيسهم، مخالفين الأنظمة والتعليمات الوقائية التي تمنع التجمعات بمقرات العمل.

وأشار الربيعي إلى أن الواقعة تم التحقيق فيها وبعد الانتهاء من مجرياته، اعتمد مدير صحة الطائف سعيد القحطاني توصيات لجنة التحقيق في المستشفى، والتي أوصت بإعفاء رئيس القسم ومعاقبة 8 موظفين آخرين.

