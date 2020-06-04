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دعا مجلس الشورى في قرار له، أمس الأربعاء، الهيئة العامة للطيران إلى تحفيز الشركات الناقلة، لتقديم مزيد من الخصومات على أسعار تذاكر الرحلات الداخلية والخارجية لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب الهيئة بالحد من تجزئة المشروعات التي تقوم بتنفيذها، وذلك باعتماد سياسة ترسية كامل مشروعات الهيئة على شركة متخصصة مؤهلة، ورفع كفاءة صيانة الطائرات وخدمات المطارات الأرضية.
كما طالب بوضع خطة إستراتيجية زمنية شاملة وطموحة وذات أولويات محددة لتخصيص قطاعات وأنشطة الطيران المدني متزامنة مع وضع سياسات عامة ومحفزة لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشورى” يطالب بتخفيض تذاكر كبار السن وذوي الإعاقة.. وخطة لخصخصة الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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