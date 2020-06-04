تحدث عن رد فعل الجمهور ولحظة بيع لوحاته..
روى حارس الأمن، الرسام عبدالله بن عبدالمحسن، قصته مع الرسم، مشيرًا إلى أن الهواية بدأت معه منذ الطفولة واستمرت حتى الآن، وأن وزارة الثقافة تواصلت معه أكثر من مرة. وأوضح عبدالمحسن -في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»- أنه لم يكن يتوقع رد الفعل المشجع على لوحاته.
وقال حارس الأمن الرسام، إن أكثر أنواع الرسم التي يعمل عليها المدرسة السريالية، وكذلك رسم الطبيعة، وأنه يستخدم ألوان «الباستيل» في الرسم، وأن المدرسة السريالية بها رسائل ومضمون. مضيفًا إنه لم يدرس أكاديميًّا في مجال الفن، وأنه درس بشكل نظري عن طريق الإنترنت، وأنه شارك 4 مرات في معارض بجدة والمنطقة الشرقية.
وأشار حارس الأمن الرسام عبدالله بن عبدالمحسن، إلى أنه خلال العشر السنوات الأخيرة، رسم حوالي 600 لوحة، وأن بدايته الحقيقية مع الرسم كانت عام 1416 هـ. وأوضح أن وزارة الثقافة تواصلت معه أكثر من مرة، مقدمًا الشكر لوزير الثقافة، وأنه باع العديد من اللوحات، وأنه من أصعب اللحظات هي تلك التي يبيع فيها لوحاته، لأنها تحتوي على لحظات تأمله وتجربته في الحياة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. حارس أمن يروي قصة رسمه لـ600 لوحة تشكيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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