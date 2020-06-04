الصخري: أجواء جميلة وأمطار على 5 مناطق

تستمر لعدة أيام..
توقّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، اليوم الخميس، أجواءً جميلة وهطول أمطار، تستمر لعدة أيام على بعض مناطق المملكة.
وقال الصخري –عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع من اليوم الخميس وحتى يوم الأحد القادم، أجواء جميلة وأمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، على أجزاء من مناطق «جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة قد تشمل مدينة مكة والطائف، وأجزاء من منطقة المدينة المنورة».
وأضاف الصخري أنه متوقع ازدياد الحر وتكوينات ممطرة خفيفة نواحي منطقتي حائل والقصيم، وربما نواحي عفيف والدوادمي بمنطقة الرياض.
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