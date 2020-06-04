تعرف على تعليمات التسجيل وشروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

وجَّه وزير الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن بندر، الثلاثاء، بفتح باب التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام الدراسي 1442هـ.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الحرس الوطني أن التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الاثنين 16-10-1441 هـ الموافق 08-06-2020 م و حتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الأحد 22-10-1441 هـ الموافق 14-06-2020 م حسب تقويم أم القرى، على مدار الأربع والعشرين ساعة وفق الشروط الموضحة.

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

وكشفت وزارة الحرس الوطني، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن شروط لجنة قبول حملة الشهادة الجامعية بكلية الملك خالد العسكرية والتي تتمثل في التالي :

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).

2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3- أن يكون غير متزوج بأجنبية .

4- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

5- أن يتناسب طول المتقدم ;مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم (.

6- أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألا يقل عن تقدير (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

7- أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية(STEP الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء(.

8- أن يؤدي اختبار (القدرات العامة) الذي يعقده المركز الوطني للقياس وذلك (للتخصصات النظرية فقط(

9- الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

10- إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

11- معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات خارج المملكة العربية السعودية.

12- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (اختبارات التخصص، المقابلة الشخصية، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية..)

13- أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي.

14- سوف يتم الاستبعاد نهائيًا لأي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

تعليمات التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

كما أوضحت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، التعليمات الخاصة بتسجيل حملة الشهادة الجامعية والتي تتمثل في الآتي :

1- قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل.

2- التأكد من تفعيل حساب أبشر التابع لوزارة الداخلية الخاص بالطالب المتقدم.

3- يفضل استخدام متصفح انترنت إكسبلورر 8 فاعلي .

4- يفضل استخدام أجهزة الحاسب المكتبية في عملية التسجيل.

5- لا تتعدى عملية التسجيل مدة (60 دقيقة(.

Advertisements

6- بالنسبة لخريجي السنة الحالية الذين لم يحصلوا على نتائجهم بعد، يكتفى بالمعدل المتوقع الحصول عليه .

7- يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي (بحيث تكون صيغة الصورمن نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة ال800 كيلوبايت (وتتضمن :

الهوية الوطنية.

صورة شخصية (ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3*4(

سجل الأسرة (للمتزوجين(

الهوية الوطنية للأب.

سجل الأسرة للأب.

وثيقة التخرج أو إفادة بتوقع تخرجك صادرة من الجامعة.

شهادة الامتياز ( للتخصصات الصحية(

السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع الجامعة(

8- التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة (عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة(

9- كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية

10- بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم اكتمال عملية التسجيل(

11- سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل.

12- يسمح التعديل على البيانات المدخلة حتى نهاية فترة التسجيل عن طريق الموقع من خيار «تعديل بيانات التسجيل».

13- يعتبر تعبئة هذا الطلب غير ملزم للجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية.

معلومات هامة عن كلية الملك خالد العسكرية

تأسَّست كلية الملك خالد العسكرية بناءً على الأمر السامي بإنشائها تحت هذا الاسم، لتتابع عملية إعداد وتخريج الضباط بالحرس الوطني، التي بدأت بجناح المرشحين الذي افتتح عام 1358هـ، ثم تلته المدرسة العسكرية لتخريج الضباط التي افتتحت عام1393هـ، وتمَّ افتتاح كلية الملك خالد العسكرية رسميًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله حينما كان وليًا للعهد نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله.

وطبقًا لما ينصّ عليه نظام الكليات العسكرية فإنَّ المهام الرئيسية لكلية الملك خالد العسكرية تتمثل في:

تخريج الضباط المؤهلين تأهيلًا جامعيًا لينضموا إلى قوات الحرس الوطني المسلحة.

عقد دورات تأهيل الضباط الجامعيين بالحرس الوطني.

إعداد الضباط إعدادً علمياً و ثقافياً يتناسب مع إعداده العسكري.

المساهمة في رفع مستوى الكفاءات القيادية فيه عن طريق الدورات المتخصصة والندوات العسكرية العلمية.

الإسهام في خدمة البحث العلمي في المجال العسكري والمشاركة في خدمة المجتمع من خلال المناسبات الوطنية على مدار العام.

ومدة الدراسة بكلية الملك خالد العسكرية، 3 سنوات موزعة على 6 فصول دراسية يستغرق كل فصل منها الى 15 أسبوعًا ويبلغ عدد الساعات الدراسية (132) ساعة معتمدة بحيث تتيح للمتخرج استكمال دراسته الجامعية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ويعين المتخرّج من الكلية على رتبة ملازم، أما مدة الدراسة للضباط الجامعيين فهي (29) أسبوعًا ذات منهج عسكري مكثف، حيث تشتمل على (23) مادة عسكرية يمنح المتخرج بعدها شهادة إتمام دورة تأهيل الضباط الجامعيين.