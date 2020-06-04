بالصور.. طلاب جامعة جازان يُشاركون في مبادرة تعقيم المساجد

نفذت جامعة جازان، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مبادرة تعقيم الجوامع والمساجد، في عددٍ من القرى والمحافظات.

وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أنَّ مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع التي نفذتها وحدة العمل التطوعي بالعمادة وبمشاركة أعضاء نادي الجوالة بالجامعة بـ ٢٠ جامعًا ومسجدًا، تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم ومساندة جهود الجهات الحكومية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.