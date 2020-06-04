في إطار مساندة الجهات الحكومية في الحد من انتشار«كورونا»
نفذت جامعة جازان، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مبادرة تعقيم الجوامع والمساجد، في عددٍ من القرى والمحافظات.
وأوضح عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور عثمان بن موسى حكمي، أنَّ مبادرة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع التي نفذتها وحدة العمل التطوعي بالعمادة وبمشاركة أعضاء نادي الجوالة بالجامعة بـ ٢٠ جامعًا ومسجدًا، تأتي انطلاقًا من حرص إدارة الجامعة على تقديم الدعم ومساندة جهود الجهات الحكومية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. طلاب جامعة جازان يُشاركون في مبادرة تعقيم المساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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