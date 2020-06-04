أشارت إلى أن الحالة بالمحجر الصحي ولا تستدعي النقل للمستشفى

أكّدت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان، على استمرارها في تقديم خدماتها للتعامل مع جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم. وفي بيان لها، تعليقًا على الفيديو المتداول بشأن التأخر في إسعاف مصابة كورونا، قالت «صحة جازان»: إشارة إلى الفيديو المتداول بشأن إحدى الحالات، نؤكد أنه تمّ نقلها إلى المحجر الصحي والحالة مستقرة ولا تستدعي نقلها للمستشفى، علمًا بأنها كانت ضمن الحالات المجدولة للنقل، ونتمنّى للجميع دوام الصحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تعليقًا على فيديو شكوى تأخر إسعاف مصابة كورونا.. «صحة جازان»: حالتها مستقرة وكانت مجدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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