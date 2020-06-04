شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام: هذه عقوبة من يخالف «بروتوكولات» الوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

نبه الأمن العام عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن مخالفة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا أمر يستوجب العقوبة.

وفي التفاصيل، أوضح أن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقرات القطاعين العام والخاص، وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية. تبلغ 1000ريال للمنشأة أو المسؤول في المرة الأولى وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن المخالف سواء من المواطنين أو المقيمين على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة، باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).